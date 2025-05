Malamovida chiesti rinforzi al Ministero

Il consiglio comunale di giovedì sera, molto atteso, ha affrontato il tema della sicurezza e dell'ordine pubblico legati alla malamovida. La richiesta di rinforzi al Ministero resta pendente, lasciando ancora molte questioni aperte. Mentre residenti, turisti e imprenditori attendo risposte concrete, il dibattito continua, in attesa di un segnale deciso che possa placare le preoccupazioni crescenti.

Un consiglio comunale molto atteso, quello di giovedì sera e dedicato – in particolare – a sicurezza e ordine pubblico. Palla ancora al centro per alcuni, però, dato che dal consiglio comunale, per il momento, non è arrivato quel segnale forte contro la malamovida che tanti residenti, turisti e imprenditori hanno chiesto. È statoapprovato un ordine del giorno sul tema, con i voti favorevoli di Pd, lista civica Per Cervia, lista civica Con Missiroli Sindaco, Pri Cervia con Gabriele Armuzzi. Contraria, invece, l’opposizione di lista civica Mazzolani Sindaco e Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Malamovida, chiesti rinforzi al Ministero"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scuola in prima linea contro la violenza di genere: il Ministero avvia un monitoraggio nazionale. C’è tempo fino al 29 maggio. NOTA

La scuola si propone come protagonista nella lotta contro la violenza di genere, supportata da un'iniziativa del ministero che avvia un monitoraggio nazionale.

Accordo tra il Gruppo FS e il Ministero dei Trasporti greco: investimenti per oltre 360 milioni da parte del Gruppo Fs

Durante il vertice intergovernativo Italia-Grecia a Villa Doria Pamphilj, è stato siglato un accordo strategico tra il Gruppo FS e il Ministero dei Trasporti greco.

“Non mangiatela”. Scatta il ritiro del noto prodotto dai supermercati, l’allerta del Ministero

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo per un noto prodotto alimentare, invitando i consumatori a non mangiarlo.

Sicurezza, lotta delle Forze dell'ordine contro la movida violenta

Video Sicurezza, lotta delle Forze dell'ordine contro la movida violenta Video Sicurezza, lotta delle Forze dell'ordine contro la movida violenta

Approfondimenti da altre fonti

Malamovida, chiesti rinforzi al Ministero. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Malamovida, arrivano i vigilantes. I rinforzi contro le notti brave

Scrive msn.com: I vigilantes per contrastare la malamovida e per garantire un maggior ... oltre all’attività di sensibilizzazione che è stata chiesta ai firmatari, ha deciso di aumentare il numero di persone ...

Malamovida a Napoli, fioccano multe e chiusure di locali ai Decumani

Secondo msn.com: La Polizia Municipale è stata impegnata in controlli sulla Malamovida in zona Decumani e quartieri spagnoli; in Calata Trinità Maggiore un’attività è stata sanzionata per immissioni sonore ...

Malamovida. L’allarme del Sib: "Adesso basta"

ilrestodelcarlino.it scrive: Non è finito ancora il ponte del 25 aprile e arriva lo sfogo per alcuni episodi, che rientrano in una situazione già fatta presente da mesi da associazioni di categoria, imprenditori e residenti ...