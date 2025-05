Majorino Pd | Sull’immigrazione i socialisti sbagliano a seguire Meloni

Il consigliere Majorino del Pd critica la posizione dei socialisti, accusandoli di seguire le strategie di Meloni. Secondo lui, le sue lettere alimentano paure e strumentalizzano l’immigrazione, replicando un clima di allarme non basato su dati. Majorino invita a un dibattito più responsabile, lontano dalla propaganda, per affrontare in modo serio e equilibrato la questione migratoria.

"La lettera di Meloni è solo l'ennesima azione volta a coltivare l'idea di un'invasione di migranti da cui bisogna difendersi. E' una dimensione propagandistica che serve

