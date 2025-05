Maglia Scudetto Napoli in vendita la t-shirt celebrativa | costo e dettagli

È disponibile sul sito ufficiale del Napoli la maglia celebrativa dello scudetto, in vendita a un prezzo speciale. Questa t-shirt commemorativa celebra il terzo titolo vinto dai partenopei, alimentando l’entusiasmo per il quarto scudetto in arrivo. Un'icona da collezione per tifosi e appassionati, simbolo della storica stagione del Napoli.

In questi minuti è apparsa sul sito ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli la t-shirt celebrativa per la vittoria del terzo Scudetto. In casa Napoli c’è grande entusiasmo per la vittoria del quarto Scudetto: il 2-0 contro il Cagliari di venerdì sera ha letteralmente mandato in visibilio una città intera, che è tornata a gioire a due anni di distanza dall’ultimo successo in Serie A. Un traguardo storico che viene celebrato anche dalla società azzurra, che in questi minuti ha messo in vendita la t-shirt celebrativa al costo di 30 euro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Maglia Scudetto Napoli, in vendita la t-shirt celebrativa: costo e dettagli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lo scudetto del falso, maglie e sciarpe tarocche del Napoli in vendita: il maxi sequestro

In vista della possibile conquista dello scudetto del Napoli, si intensificano le attività di contraffazione: in piazza Carità, la polizia locale ha sequestrato 170 articoli falsi tra maglie e sciarpe con loghi taroccati.

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Il Napoli inciampa contro Genoa e stringe la lotta per lo “Scudetto”

El Nápoles vivió un revés dramático en su búsqueda del título de la Serie A, tras un empate en el Estadio Diego Armando Maradona.

Raise the Scudetto to the sky! ✨💙 Napoli, è tuo! #Shorts #NapoliScudetto

Video Raise the Scudetto to the sky! ✨💙 Napoli, è tuo! #Shorts #NapoliScudetto Video Raise the Scudetto to the sky! ✨💙 Napoli, è tuo! #Shorts #NapoliScudetto

Ne parlano su altre fonti

SSC Napoli, in vendita una nuova maglia per i tifosi a soli 17,90€!; Dalla “fatal Verona” al “5 maggio”: quando lo scudetto cambia maglia all’ultima giornata; SSC Napoli, super-sconto sulla maglia replica 2025! In offerta a 29,50€; Napoli, fiume umano in maglia azzurra in via Toledo. Il coro preferito: “La capolista se ne va”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli Campione d'Italia, le statuine di Ferrigno per il quarto scudetto

Segnala msn.com: Il Napoli ha conquistato il suo quarto scudetto, un traguardo che ha dato il via ai festeggiamenti in tutta la città. Dalla giornata di ieri, migliaia di tifosi si sono riversati nelle ...

Il Napoli è campione d’Italia! McTominay e Lukaku strappano lo Scudetto dalle maglie dell’Inter

fanpage.it scrive: Il Napoli vince il quarto Scudetto della sua storia e parte la festa al Maradona: il 2-0 sul Cagliari suggella il trionfo della squadra guidata da Antonio ...

Lo scudetto del falso, maglie e sciarpe tarocche del Napoli in vendita: il maxi sequestro

Segnala napolitoday.it: Con la possibilità che il Napoli conquisti lo scudetto, si mette già in moto la macchina della contraffazione. In piazza Carità, la polizia locale ha sequestrato 170 articoli tra maglie e sciarpe con ...