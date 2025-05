Luni il Comune torna ad assumere Via al concorso per due geometri La graduatoria insieme agli altri enti

Il Comune di Luni riapre le assunzioni con l'apertura di un nuovo bando di concorso per due posti di geometra, entrando a far parte della graduatoria degli enti coinvolti. Questa opportunità rappresenta una valida chance occupazionale per i partecipanti, offrendo un'importante prospettiva di inserimento nel settore pubblico e rafforzando l’organico comunale.

Il Comune di Luni torna ad assumere. E’ stato infatti aperto il bando per includere nella pianta organica dell’ente due nuovi geometri (foto d’archivio). Si tratta di una importante possibilità occupazionale non solo per i vincitori del concorso, ma anche per gli altri partecipanti che verranno inseriti in una graduatoria con possibilità di essere contattati da altre amministrazioni che abbiano bisogno di inserire in organico le stesse professionalità senza dover quindi indire un concorso. Le domande di partecipazioni al bando sono già aperte sul sito internet del Comune di Luni e i candidati avranno tempo di inviare la richiesta di partecipazione entro il 30° giorno dalla pubblicazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Luni, il Comune torna ad assumere. Via al concorso per due geometri. La graduatoria insieme agli altri enti

