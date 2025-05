Lunga notte di festeggiamenti al Maradona per i calciatori|VIDEO

Una lunga notte di festeggiamenti si è svolta al Maradona, celebrando il quarto scudetto del Napoli. Dopo il fischio finale e la premiazione, i calciatori azzurri hanno proseguito la festa in una sala riservata dello stadio, condividendo momenti di gioia e adrenalina, tra menzioni di vittoria e allegria infinita. Un evento memorabile che resterà nel cuore dei tifosi napoletani.

Lunga notte di festeggiamenti del quarto scudetto del Napoli all'interno dello stadio Maradona. Dopo il fischio finale e la premiazione in campo del trofeo per la squadra campione, i calciatori azzurri hanno proseguito la serata all'interno dello stadio in una delle salette riservate colmi di.

La lunga notte di Assisi. Parte de Sotto vince il Calendimaggio 2025: "Spettacolo bellissimo"

La settantesima edizione del Calendimaggio si è conclusa con una notte

La lunga notte del centro. File di curiosi ai musei aperti. Oltre 250 cenano in piazza

La Notte dei Musei a Modena ha affascinato numerosissimi visitatori, attratti da file di curiosi ai musei aperti e alla suggestiva Piazza.

Largo Maradona, cuore pulsante della notte scudetto: tra maxischermo, statue e documentari, Napoli si prepara alla festa

Largo Maradona, cuore pulsante della notte scudetto a Napoli, si anima tra maxischermo, statue e documentari per celebrare la vittoria.

La lunga notte della festa per il Napoli campione d'Italia

Video La lunga notte della festa per il Napoli campione d'Italia Video La lunga notte della festa per il Napoli campione d'Italia

Lunga notte di festa al Vomero per lo scudetto del Napoli: tifosi cantano e ballano in strada | VIDEO; Una notte a Napoli: la città in festa per lo scudetto; Napoli, la gioia dello scudetto offuscata: oltre 120 feriti nella notte dei festeggiamenti; NAPOLI – La lunga notte del Maradona, in città regna un’emozione e una tensione straordinarie. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Napoli esplode di gioia, la festa Scudetto dura fino all’alba / Video

msn.com scrive: NAPOLI (ITALPRESS) - La lunga notte azzurra si ferma solo alle prime luci dell'alba: per la quarta volta nella sua storia quasi centenaria il Napoli è campione d'Italia e all'ombra del Vesuvio esplode ...

Napoli in festa per lo scudetto, ma è una notte di violenza: «39 feriti, più che a Capodanno». Rapine, accoltellamenti e atti vandalici

Scrive msn.com: Dopo la lunga notte di festa per il quarto scudetto del Napoli, la città si è svegliata con un bilancio tutt’altro che festoso.

Rapine e accoltellamenti, tutti gli interventi dei carabinieri zona per zona nella notte dello scudetto del Napoli

napolitoday.it scrive: Lunga notte per la festa scudetto anche per i carabinieri costretti a intervenire in diverse zone della città e della provincia per una serie di situazioni gravose. In totale come recita il bollettino ...