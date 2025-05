Lunga notte di festa al Vomero per lo scudetto del Napoli | tifosi cantano e ballano in strada | VIDEO

Una lunga notte di festa al Vomero per lo scudetto del Napoli, con tifosi che cantano e ballano nelle strade più frequentate come piazza Vanvitelli e via Scarlatti. La gioia contagiosa ha riempito i quartieri collinari, riproponendo l’atmosfera di due anni fa, con il celebre balcone del "Nonno del..." protagonista di emozioni e tifosi in festa fino a notte fonda.

Lunga notte di festa al Vomero per lo scudetto del Napoli. Tantissimi tifosi si sono ritrovati lungo le arterie collinari abitualmente più frequentate, come piazza Vanvitelli, via Scarlatti e via Luca Giordano. Proprio qui a tenere banco, come due anni fa, è stato il famoso balcone del "Nonno del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Lunga notte di festa al Vomero per lo scudetto del Napoli: tifosi cantano e ballano in strada | VIDEO

Approfondisci con questi articoli

Notte bianca, il bando: la festa torna al passato. Eventi concentrati in centro

Pontedera, 17 maggio 2025 – La Notte Bianca torna a rivivere momenti indimenticabili, con eventi concentrati nel centro storico.

La folle notte di festa del Bologna per la Coppa Italia: chi a Roma, chi in città all'alba. Tra gioia e commozione

Una notte indimenticabile ha avvolto Bologna e Roma durante la festa per la Coppa Italia. Trentamila tifosi nella capitale, tra lacrime di gioia e brindisi, hanno celebrato un trionfo storico.

Notte Europea dei Musei 2025: le iniziative nei siti della Direzione regionale Musei nazionali Campania e Musei nazionali del Vomero

Sabato 17 maggio 2025, la Notte Europea dei Musei celebra il patrimonio culturale con eventi e iniziative nei siti della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania e nei Musei Nazionali del Vomero.

La lunga notte della festa per il Napoli campione d'Italia

Video La lunga notte della festa per il Napoli campione d'Italia Video La lunga notte della festa per il Napoli campione d'Italia

Cosa riportano altre fonti

Lunga notte di festa al Vomero per lo scudetto del Napoli: tifosi cantano e ballano in strada | VIDEO; 85 anni di fede calcistica, è il Nonno del Napoli l'anima del tifo azzurro al Vomero; Napoli vince lo scudetto, in migliaia a piazza Plebiscito. Lunedì la sfilata con i bus; 2-0 al Maradona, il Napoli è Campione d’Italia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La promozione in B dei Lupi, la lunga notte di festa in una città mai così viva

Riporta corriereirpinia.it: L’attesa è lunga ma si sa, fa parte del copione, mentre qualcuno spintona e verrebbe voglia di andarsene, si affaccia il sindaco Laura Nargi che saluta, esulta, scatta selfie, ricorda che quella ...

La lunga notte rossoblù: "Grazie ai tifosi"

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Una città, un popolo, una fede. San Benedetto ha alzato al cielo il suo urlo di gioia nella notte in cui la Sambenedettese è tornata ufficialmente in Serie C. In piazza San Giovanni, divenuta ...

Zava in Festa, sabato la notte più lunga con giochi di magia, note e gastronomia

Secondo laprovinciapavese.gelocal.it: Il paese di Zavattarello si prepara ad accogliere la quarta edizione di “Zava in festa”, in programma sabato (primo giorno di luglio). La formula dell'evento coniuga magia, musica e tradizione ...