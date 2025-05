Lunedì chiuse tutte le scuole della Municipalità I per la festa del Napoli

Lunedì tutte le scuole della municipalità di Napoli rimarranno chiuse per festeggiare la vittoria dello Scudetto. Il Comune e il SSC Napoli organizzano una sfilata celebrativa sul lungomare Caracciolo, con due bus scoperti, per rendere omaggio al trionfo della squadra.Una giornata di festa e orgoglio per tutta la città.

Il Comune di Napoli e la Società Sportiva Calcio Napoli collaborano all'organizzazione dei festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto. La decisione è oggetto di una delibera di Giunta che prevede la realizzazione di una sfilata celebrativa sul lungomare Caracciolo, con 2 bus scoperti a bordo.

