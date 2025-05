Lunedì 26 maggio | Gemelli brillano Capricorno e Vergine organizzano Leone Pesci e Toro in difficoltà

Lunedì 26 maggio, i Gemelli brillano, mentre Capricorno e Vergine organizzano. Leone, Pesci e Toro incontrano difficoltà. Il cielo favorisce i segni d’Aria e di Terra con una giornata di grande attività mentale e slancio emotivo, anche se alcuni segni incontrano ostacoli nella gestione delle proprie emozioni e situazioni. La giornata si presenta dinamica, con energie contrastanti che influenzano diversi segni zodiacali.

