L’Umbria rilancia sull’export tra sfide e opportunità | Terni accelera Perugia tiene il passo

L’Umbria rilancia sull’export tra sfide e opportunità, con Terni che accelera e Perugia che mantiene il passo. Sebbene rappresenti solo lo 0,9% delle esportazioni italiane, la regione vede protagoniste micro imprese pronte a espandersi sui mercati esteri, affrontando le difficoltà dei dazi Usa e puntando a nuove strategie di crescita internazionale.

L'Umbria rilancia sull'export tra sfide e opportunità e se Terni accelera, Perugia tiene il passo. Solo lo 0,9% delle esportazioni italiane parte dalla regione, ma ci sono le micro imprese che spingono e 142 ditte locali sono pronte al salto estero, anche se i dazi Usa impongono di cercare nuove.

Come scrive ansa.it: In tema di esxport, l'Umbria ha tutte le carte in regola per sorprendere: nel 2024 il valore delle esportazioni regionali ha toccato quota 4 miliardi di euro, pari allo 0,9% del totale italiano. (ANSA ...

Export umbro da 4 miliardi ma pesa la dipendenza dagli Usa: 142 imprese pronte al salto estero

Si legge su umbria24.it: L’Umbria rilancia sull’export ma chiede più infrastrutture, digitalizzazione e strategie per superare l’eccessiva dipendenza dal mercato americano. È quanto emerge dal rapporto Unioncamere-Tagliacarne ...

La crescita dell'export umbro sopra la media nazionale

Da rainews.it: Nei giorni in cui Trump rilancia sui dazi minacciando di portarli per l'Europa al 50 per cento, sono i dati del Rapporto Unioncamere -realizzato dal Centro Studi Tagliacarne- a scattare la fotografia ...