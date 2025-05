L’ultimo viaggio in sala Film gioiello sull’eutanasia tra avventura e dubbi etici

"L'ultimo viaggio" di Lorenzo Ceva Valla e Mario Garofalo torna sul grande schermo, un film intenso e poetico sull'eutanasia che esplora i confini tra vita, fede e solidarietà. Un road movie tra suggestivi paesaggi montani, che mette in discussione le scelte umane e morali, diventando un vero gioiello cinematografico. Appuntamento al cinema Arlecchino, domani alle 11 e martedì alle 19.

Varcare il confine. Della vita, della fede, dell’umana solidarietà. È un road movie, girato tra bellissimi scenari montani, sul tema dell’eutanasia “L’ultimo viaggio“ di Lorenzo Ceva Valla e Mario Garofalo che torna in sala al cinema Arlecchino domani alle 11 e martedì alle 19. Un "piccolo fenomeno cinematografico", è stata definita la pellicola, che racconta la nascita di un’amicizia tra un prete che affronta un viaggio avventuroso ed eticamente problematico con la salma della madre e una “passeur“, che aiuta, a pagamento, i migranti ad attraversare illegalmente il confine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “L’ultimo viaggio“ in sala. Film gioiello sull’eutanasia tra avventura e dubbi etici

Approfondisci con questi articoli

“L’Ultimo Viaggio” incanta Milano: nona replica all’Arlecchino per il film sull’amicizia e il diritto a scegliere

L'ultimo viaggio, diretto da Lorenzo Ceva Valla e Mario Garofalo, incanta Milano con la sua delicata narrazione sull'amicizia e il diritto di scelta.

Apre Casa cinema, dove vedere film in sala e bere cocktail avvicinando i giovani | VIDEO e FOTO

Benvenuti a Casa Cinema, il nuovo spazio dove i film incontrano l'arte del cocktail, creando un'esperienza unica per i giovani.

Da Reggiolo a Rio de Janeiro: le insidie dell’ultimo viaggio di Ancelotti verso il Mondiale 2026

Da Reggiolo a Rio de Janeiro, il viaggio di Ancelotti verso il Mondiale 2026 si profila ricco di sfide e insidie.

Modà L'ultimo viaggio

Video Modà L'ultimo viaggio Video Modà L'ultimo viaggio

Altre fonti ne stanno dando notizia

“L’ultimo viaggio“ in sala. Film gioiello sull’eutanasia tra avventura e dubbi etici; 'L’ultimo viaggio' del regista pisano Mario Garofalo al Lanteri Cinema Caffè; Un viaggio esclusivo dentro agli spazi che ospitavano il Supercinema 70; Road to Iceland - Appunti di viaggio per un'idea di libertà il 17 maggio 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

“L’ultimo viaggio“ in sala. Film gioiello sull’eutanasia tra avventura e dubbi etici

Segnala ilgiorno.it: È un road movie, girato tra bellissimi scenari montani, sul tema dell’eutanasia “L’ultimo viaggio“ di Lorenzo Ceva Valla e Mario Garofalo che torna in sala al cinema Arlecchino ... Il cuore pulsante ...

arriva in sala a roma mangia!, il film neorealista di anna piscopo sul viaggio di una ragazza bulimica

Si legge su gaeta.it: Il film "Mangia!" di Anna Piscopo, prodotto da Galliano Juso, racconta la lotta di Mina contro la bulimia tra le strade di Catania con uno stile neorealista e attori non professionisti.

Paternal Leave, al cinema il film con Luca Marinelli

Come scrive avmagazine.it: Arriva in sala il film in cui la quindicenne Leo è cresciuta in Germania senza mai conoscere suo padre e quando scopre la sua identità, decide di mettersi in viaggio per trovarlo e arriva su una spiag ...