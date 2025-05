Luis Enrique | Con l’Inter momento speciale speriamo di festeggiare

Luis Enrique, al centro di un momento speciale, punta alla finale di Champions League contro l’Inter, dopo aver vinto la Coppa di Francia con il PSG. Il tecnico desidera conquistare il terzo titolo e ottenere il triplete, ma Simone Inzaghi potrebbe opporsi. Il tutto è rimandato al 31 maggio, quando si terrà la finale. Il PSG celebra questa sera con entusiasmo, sognando un trionfo internazionale, mentre l’Inter aspetta di sfidare gli avversari nella grande partita.

Luis Enrique si proietta alla finale di Champions League contro l’Inter, dopo aver vinto la Coppa di Francia. Il tecnico del Psg vuole festeggiare il terzo titolo e fare il triplete. Simone Inzaghi non sarà d’accordo. Tutto rinviato al 31. LA FINALE MOMENTO SPECIALE – Il Psg festeggia questa sera per la vittoria della Coppa di Francia contro il Reims per 3-0. Dopo le parole di Bradley Barcola e Nuno Mendes, anche l’allenatore Luis Enrique ha parlato nel post partita su Bein Sports. Le sue parole in vista della finale di Champions League con l’Inter: « È stata un’ottima partita. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Enrique: «Con l’Inter momento speciale, speriamo di festeggiare»

Altri articoli sullo stesso argomento

Calciomercato Inter, Luis Enrique si avvicina

Il calciomercato dell'Inter sta già prendendo forma con l'arrivo di Luis Enrique. L'esterno 23enne del Marsiglia è prossimo a vestire la maglia nerazzurra, grazie all'astuzia di Marotta, che ha anticipato i tempi.

PSG, prove di finale per Luis Enrique: niente turnover nell'ultima di campionato a due settimane dall'Inter

Il Paris Saint-Germain prepara le prove di finale in vista della sfida contro l’Inter, con un’ultima partita di campionato senza turnover.

PSG, Luis Enrique si affida a un super Kvaratskhelia: doppietta all'Auxerre in vista della finale di Champions con l'Inter

Il Paris Saint-Germain si prepara alla sfida decisiva contro l'Inter, affidandosi a un super Kvaratskhelia, autore di una doppietta contro l'Auxerre.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Luis Enrique: «Il Psg pensa prima alla finale di domani! Dopo l’Inter»

Scrive inter-news.it: L'allenatore del Psg Luis Enrique, alla vigilia della finale di Coppa di Francia contro il Reims, ha richiesto la massima attenzione ai suoi in conferenza - Leggi su Inter-News ...

Luis Enrique vicino all'Inter: distanza col Marsiglia e tempistiche dell'affare

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Luis Enrique: «Finale con l’Inter? Spero non sia come la semifinale con il Barcellona; mi hanno colpito per questo aspetto»

Scrive calcionews24.com: Le parole di Luis Enrique, tecnico del PSG, in conferenza stampa in vista degli ultimi due impegni stagionali: le finali di Coppa di Francia e Champions Nel corso del media day per il PSG, il tecnico ...

Luis Henrique 2025 - Crazy Skills, Assists & Goals - Olympique Marselha | HD