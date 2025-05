L' Udinese a un fondo americano la notizia che scuote il Friuli

L'Udinese è stata venduta a un fondo americano, una notizia che scuote il Friuli. Confermando le voci degli ultimi giorni, questa operazione segna un nuovo capitolo per il club, lasciando spazio a molteplici considerazioni sul futuro della squadra e della regione. Dopo numerosi rumors nel corso degli anni, questa sembra ormai essere una svolta definitiva nel destino dell'Udinese.

L'Udinese è stata venduta. La notizia arriva dal Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia, e dà concretezza a voci che si sono rincorse negli ultimi giorni con insistenza. Di rumor simili, negli anni, ce ne sono stati parecchi, ma sembra che questa volta le cose vadano nella direzione del cambio di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - L'Udinese a un fondo americano, la notizia che scuote il Friuli

