L'Udinese a un fondo americano, la notizia che scuote il Friuli

L'Udinese è stata venduta a un fondo americano, una notizia che scuote il Friuli. La conferma arriva dal Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia, dando peso a voci di lunga data e insistenti. Sebbene in passato ci siano stati molti rumors simili, questa volta sembra che il cambio di proprietà sia ormai certo, segnando una svolta importante per il club e la regione.

Finisce l'era Pozzo, Udinese venduta a un fondo americano

L'era Pozzo all'Udinese sembra giungere al termine: secondo il Tgr Rai Friuli Venezia Giulia, la famiglia avrebbe venduto il club a un fondo americano per oltre 150 milioni di euro.

