L’Ucraina è già allineata agli standard europei per la parità di genere

L’Ucraina ha già raggiunto standard europei per la parità di genere, ma la guerra ha trasformato la quotidianità: da oltre tre anni, in ogni città, le sirene antiaeree sono il sottofondo alle vite di uomini e donne. In questo contesto, ciò che era straordinario è diventato normale, mentre la lotta per la sicurezza si intreccia con le sfide di una società in evoluzione. Linkiesta lo racconta...

Da più di tre anni, in tutte le città ucraine, la vita ha un sottofondo di allarmi antiaerei e sveglie notturne alla ricerca del rifugio più vicino, o del riparo nel posto più sicuro della casa. Per gli ucraini e le ucraine lo straordinario è diventato ordinario e viceversa. Linkiesta lo ha raccontato ogni giorno: la doppia realtà dei cittadini, la voglia di normalità nell’ uscire a cena in un Paese in guerra, la difficile ripresa della routine lavorativa. La ricerca di un nuovo equilibrio tocca anche il governo nazionale e gli enti locali, che hanno dovuto trovare l’energia e la lucidità per portare avanti l’amministrazione pubblica in mezzo a tutto il resto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’Ucraina è già allineata agli standard europei per la parità di genere

