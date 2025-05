Lotta alle mafie Piantedosi | Ragionare su alternative a scioglimento dei comuni

Il ministro dell’Interno Piantedosi propone di valutare alternative allo scioglimento dei comuni per infiltrazioni camorristiche, considerandolo solo come ultima ratio. La sua idea è di ragionare in prospettiva, esplorando altre soluzioni per combattere le mafie e rafforzare il controllo territoriale, evitando interventi drastici che possano ledere i principi democratici. Il governo sta riflettendo su questa strategia come parte della lotta alle mafie e alla criminalità organizzata.

Valutare alternative allo scioglimento dei comuni per infiltrazione camorristica. L'idea è del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il titolare del Viminale ha spiegato che il governo ci sta ragionando in "prospettiva". La proposta Piantedosi ha illustrato la sua proposta nel corso. 🔗 Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - Lotta alle mafie, Piantedosi: "Ragionare su alternative a scioglimento dei comuni"

