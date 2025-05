Lorenzo Ruzza | Vendo 300 Rolex al mese Ho clienti ricchi e ragazzini che pagano a rate

Lorenzo Ruzza, gioielliere esperto, vende fino a 300 Rolex al mese a clienti ricchi e giovani che pagano a rate. I suoi video e orologi su Instagram sono diventati virali, consolidando il suo successo nel settore del lusso. Specializzato in marchi esclusivi come Audemars Piguet e Patek Philippe, Ruzza dimostra come il fascino del lusso possa generare vendite elevate con grande esperienza e strategia.

I suoi orologi e i suoi video su Instagram sono diventati famosi un po‚Äô ovunque. Lui √® Lorenzo Ruzza, gioielliere esperto che riesce a vendere anche 300 rolex al mese. ‚ÄúIo prevalentemente vendo lusso. Quindi parliamo di prodotti che in realt√† si vendono da soli‚ÄĚ, spiega.¬†Audemars Piguet, Pateck. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ¬© Milanotoday.it - Lorenzo Ruzza: "Vendo 300 Rolex al mese. Ho clienti ricchi e ragazzini che pagano a rate"

