Lorenzo Ruzza | L' orologio più caro che ho venduto? Un Patek da 400mila euro Sui social però sono più irriverente che nella realtà

Lorenzo Ruzza racconta come l’orologio più costoso venduto, un Patek da 400mila euro, sia più irriverente sui social che nella realtà. Chi lo conosce dal vivo rimane sorpreso: sui social fa il personaggio, ma nella vita reale si sveglia alle 5 per lavorare fino alle 21. Per avere successo bisogna sacrificarsi, ma molti giovani vogliono solo soldi facili e live sui social.

"Chi mi conosce dal vivo rimane stupito, perchè sui social faccio il personaggio. Nella realtà mi sveglio alle 5 del mattino per andare a lavoro e torno alle 9 di sera. Per avere successo devi fare sacrifici, ma i giovani sembrano non capirlo. Vogliono solo i soldi facili e vivono sui social".

