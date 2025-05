Lorenzo Fortunato parla chiaro | Il Giro d’Italia deve ancora cominciare

Lorenzo Fortunato, leader degli scalatori del Giro d’Italia 2025, parla chiaro: la Corsa rosa deve ancora cominciare. Durante un’intervista a Treviso, il corridore dell’XDS Astana Team ha condiviso le sue aspettative e le emozioni per le tappe imminenti. Ecco un’anteprima di ciò che ci aspetta nelle prossime giornate di questa emozionante edizione.

Stamane Tina Ruggeri di InBici ha intervistato Lorenzo Fortunato a Treviso, sede di partenza della tappa odierna del Giro d’Italia 2025: l’azzurro della XDS Astana Team, leader della classifica riservata agli scalatori, ha analizzato quanto attende gli atleti nelle prossime giornate di gara. Le emozioni dell’azzurro poco prima del via in una città molto importante per la sua carriera agonistica: “ Sono contento, poi qui ho corso praticamente da quando sono piccolo, ho vinto, e quindi ora ci aspetta l’ultima settimana di Giro, siamo pronti “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Fortunato parla chiaro: “Il Giro d’Italia deve ancora cominciare”

