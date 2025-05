Lookman Juve Moretto spiana la strada ai bianconeri per arrivare al nigeriano | È stato proposto a quella big inglese ma… L’annuncio fa sognare i tifosi

Ademola Lookman, cruciale nel viaggio di mercato della Juventus, può presto vestire la maglia bianconera. Dopo aver spianato la strada ai club italiani, il nigeriano si prospetta come futuro attaccante per la Juventus, con l'interesse concreto anche da importanti club inglesi. L’attesa cresce, alimentando sogni e speranze dei tifosi, mentre il mercato si infiamma.

Lookman Juve, Moretto lo conferma: i bianconeri sono forti sul centravanti nigeriano che dirà addio all’Atalanta!. C’è anche il mercato Juve su Ademola Lookman? Sì, secondo Matteo Moretto. Attraverso un video pubblicato sul canale You Tube di Fabrizio Romano, il giornalista ha fatto sognare i tifosi bianconeri: Madama è forte sul nigeriano, che lascerà l’ Atalanta. Le sue parole. PAROLE – «Lookman è un nome su cui soffermeremo la nostra attenzione in vista del prossimo mercato, perché al 99,9% Lookman dirà addio all’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lookman Juve, Moretto “spiana” la strada ai bianconeri per arrivare al nigeriano: «È stato proposto a quella big inglese, ma…». L’annuncio fa sognare i tifosi

Ademola Lookman si conferma protagonista indiscusso, realizzando un gol spettacolare che ha sboccato il match tra Atalanta e Roma.

Nel dinamico panorama del mercato calcistico, Matteo Moretto ha gettato acqua sul fuoco dell'entusiasmo dei tifosi della Juventus riguardo a Jonathan David.

Lookman, attaccante nigeriano dell’Atalanta, resta un obiettivo caldo per la Juventus. La sua presenza e il possibile trasferimento rappresentano un fattore chiave nelle trattative estive dei bianconeri, che continuano a monitorare con attenzione la situazione.

