Lookman Juve | la rivoluzione in attacco coinvolge anche lui? La posizione dei bianconeri per l’esterno dell’Atalanta aggiornamenti importanti

La Juventus studia una rivoluzione offensiva coinvolgendo anche Ademola Lookman dell'Atalanta. Tra aggiornamenti e possibilità di trasferimento, il club bianconero considera l’esterno come rinforzo per potenziare l’attacco. Ecco tutti i dettagli sul futuro di Lookman e le strategie di mercato dei La Signora.

Lookman Juve: la rivoluzione in avanti coinvolge anche lui? La posizione dei bianconeri per l'esterno dell'Atalanta, tutti i dettagli sul suo futuro. Tra i profili seguiti dal calciomercato Juve per rinforzare l'attacco figura anche Ademola Lookman. L'esterno offensivo dell' Atalanta, protagonista di una stagione brillante, ha attirato l'attenzione della dirigenza bianconera, che valuta con interesse il suo profilo in vista della prossima estate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lookman rappresenta una possibile soluzione per ampliare le opzioni offensive, grazie alla sua duttilità e alla capacità di incidere sia da titolare che a gara in corso.

Ademola Lookman si conferma protagonista indiscusso, realizzando un gol spettacolare che ha sboccato il match tra Atalanta e Roma.

Il calciomercato Juventus entra nella fase decisiva: via Dusan Vlahovic dopo il Mondiale per club, si pensa a un rivoluzionario reparto offensivo con nomi come Kolo Muani, David, Højlund e talenti di Serie A.

Rimani aggiornato sulle ultime notizie della Juventus con il nostro live: da Conte come favorito per la panchina a una rivoluzione in attacco, chi è in partenza e chi arriverà.

