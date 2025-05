L’omaggio a Ragghianti Uno dei grandi toscani

La Toscana rende omaggio a Carlo Ludovico Ragghianti, uno dei suoi grandi intellettuali, attraverso la presentazione del volume “Scritti politici 1942-1986”. L’evento celebra l’impegno civile e il contributo artistico di Ragghianti, fondamentale per la cultura toscana e italiana. Alla cerimonia partecipano personalità di rilievo, sottolineando l’importanza di preservare e diffondere il suo lascito intellettuale.

La Toscana ha reso omaggio oggi all’impegno civile e al lavoro intellettuale di Carlo Ludovico Ragghianti, presentando il volume “ Scritti politici 1942-1986 ” a cura di Andrea Becherucci, pubblicato dalle Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’Arte. Alla presentazione ha partecipato, insieme al curatore, il presidente della Regione Eugenio Giani. Con lui, Alberto Fontana, presidente della Fondazione Ragghianti ETS di Lucca, il direttore della stessa Fondazione Paolo Bolpagni, Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli di Firenze e il professore ordinario di Storia dell’Arte presso l’Università per Stranieri di Perugia Michele Dantini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’omaggio a Ragghianti “Uno dei grandi toscani“

