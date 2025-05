L’oceano è arrivato a Milano | Proteggiamolo anche da qui

Da Milano arriva un'onda di consapevolezza: l'oceano arriva in città con la "One Ocean Week". In piazza XXIV Maggio, fino a domani, una spettacolare "Ocean Sphere" invita a riflettere sulla salvaguardia dei nostri mari. Promossa da One Ocean Foundation, questa iniziativa porta il linguaggio dell'oceano nel cuore di Milano, ricordandoci che anche lontano dalle coste, il mare merita tutela e attenzione.

Si dice che a Milano manchi solo il mare, ma da giovedì e fino a domani c’è addiritura l’oceano in piazza XXIV Maggio. Una " One Ocean Week " dedicata alla salvaguardia degli oceani: promossa da One Ocean Foundation, si concentra intorno alla " Ocean Sphere ", una cupola trasparente in riva alla Darsena, la quarta edizione del festival, tra conferenze di scienziati divulgatori come Giovanni Storti, attività per adulti e bambini, proiezioni, sessioni di yoga, spettacoli sull’acqua. Il tema del 2025 è "L’oceano che non conosci", perché l’ambiente che ricopre il 70% della superficie terrestre e custodisce l’80% della biodiversità è stato esplorato solo al 5%: "Un ecosistema in gran parte sconosciuto, ma vitale per il pianeta e per il nostro futuro – spiega Riccardo Bonadeo, presidente della One Ocean Foundation –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’oceano è arrivato a Milano: "Proteggiamolo anche da qui"

