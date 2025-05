Lo Stoccarda vince la Coppa di Germania | 4-2 all'Arminia Bielefeld

Lo Stoccarda si impone nella finale di Coppa di Germania, sconfiggendo l’Arminia Bielefeld 4-2. Con questa vittoria, la formazione di Hoeness conquista la DFB Pokal, regalando un grande traguardo ai suoi tifosi e consolidando la propria stagione. Un risultato che rimarrà nella storia del club e del calcio tedesco.

è lo Stoccarda a conquistare la DFB Pokal, la Coppa di Germania, battendo l`Arminia Bielefeld 4-2 in finale. La formazione di Hoeness mette al. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Argomenti simili trattati di recente

Il Bologna vince una storica Coppa Italia

Il Bologna celebra una storica vittoria nella Coppa Italia, trionfando 1-0 sul Milan grazie a un gol di Dan Assane Ndoye al 53esimo minuto.

Finale Coppa Italia, il Bologna supera il Milan 1-0 e vince il torneo dopo 51 anni: la decide un gol di Ndoye

Il Bologna trionfa nella finale di Coppa Italia, superando il Milan 1-0 grazie a una rete decisiva di Ndoye.

Coppa Italia, vince il Bologna: battuto il Milan con gol di Ndoye

Il Bologna ha trionfato nella Coppa Italia 2024-2025, sconfiggendo il Milan 1-0 grazie a un gol decisivo di Ndoye.

Germania. Stoccarda.

Video Germania. Stoccarda. Video Germania. Stoccarda.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lo Stoccarda vince la Coppa di Germania: 4-2 all'Arminia Bielefeld

msn.com scrive: è lo Stoccarda a conquistare la DFB Pokal, la Coppa di Germania, battendo l`Arminia Bielefeld 4-2 in finale. La formazione di Hoeness mette ...

Lo Stoccarda vince la Coppa di Germania: il Bielefeld non riesce nell’impresa

Lo riporta gianlucadimarzio.com: Lo Stoccarda vince la Coppa di Germania per la quarta volta nella sua storia. Questo trofeo mancava dalla stagione 1996-1997, ben 29 anni fa. L’ultimo trionfo in generale per il club risale invece al ...

Bielefeld-Stoccarda, il pronostico di un'inattesa finale di Coppa di Germania

Scrive tuttosport.com: Per le quote è un segno "2" molto probabile ma l'Arminia in questo torneo ha già eliminato diverse formazioni che militano in Bundesliga ...