Lo stallo con i cinesi rischia di frenare Pirelli L’allarme dell’ad Casaluci

L’amministratore delegato di Pirelli, Andrea Casaluci, avverte che lo stallo con gli azionisti cinesi di Sinochem rischia di frenare lo sviluppo futuro del gruppo. Dopo il rifiuto di approvare bilancio e trimestrale, l’incertezza crea tensioni che potrebbero compromettere la crescita e la stabilità dell’azienda nel prossimo futuro.

Andrea Casaluci, amministratore delegato di Pirelli, suona l’allarme: lo stallo con gli azionisti cinesi di Sinochem in consiglio, che hanno bocciato bilancio 2024 e trimestrale, “sta mettendo a rischio lo sviluppo futuro del gruppo”. Lo fa in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando che “quello del 2024 è il bilancio migliore della storia del gruppo e anche la trimestrale appena esaminata presenta conti record”. Lo stallo nasce dopo la dichiarazione di decadenza del controllo di Sinochem su Pirelli, con la società che cerca una soluzione che le garantisca “di operare in tutti i mercati del mondo, in particolare quello Usa, senza vincoli e restrizioni”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Lo stallo con i cinesi rischia di frenare Pirelli. L’allarme dell’ad Casaluci

