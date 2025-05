Lo show di Britney Spears in aereo tra vodka e sigarette | Pensavo si potesse fumare!

Durante un volo privato tra Cabo San Lucas e Los Angeles, Britney Spears ha dato spettacolo tra vodka e sigarette, tra sorpresa e scoperte inaspettate. Pensavo si potesse fumare, ma il viaggio diventa ancora più eccentrico quando la popstar si lascia andare a un gesto di trasgressione, regalando un’immagine insolita e sorprendente dell’icona del pop.

Di certo non dev’esser stato un viaggio noioso quello del volo privato da Cabo San Lucas a Los Angeles su cui qualche giorno fa si trovava anche Britney Spears. A bordo dell’aereo, la popstar ha bevuto un po’ di vodka e a un certo punto si è anche accesa una sigaretta. «Il mio amico me ne ha messa in bocca e l’ha accesa, così io mi sono detta: «Ah ma quindi questo è un aereo dove si può fumare!», racconta la popstar degli anni ’90 sui social. La sigaretta e i bicchierini di Vodka. In realtĂ no, non si poteva fumare su quell’aereo. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Lo show di Britney Spears in aereo, tra vodka e sigarette: «Pensavo si potesse fumare!»

Contenuti che potrebbero interessarti

Britney Spears fermata dalle autorità per la sua condotta su un aereo: "E non è la prima volta che capita"

L'ultima vacanza di Britney Spears si è conclusa in modo problematico, quando è stata fermata dalle autorità per il suo comportamento su un volo privato.

Al Don Quijote di Modena appuntamento con la serata "Talent show"

Venerdì 16 maggio, il ristorante spagnolo Don Quijote di Modena ospiterà il "Talent Show Modena"! Gli organizzatori invitano tutti a svelare i propri talenti nascosti: hai 10 minuti per brillare su un palco con microfono e pubblico.

Aereo di linea abbattuto da un missile, l’Onu condanna la Russia a risarcire per i 298 morti

Il drammatico abbattimento dell'MH17 della Malaysia Airlines nel 2014 ha avuto un esito giuridico significativo: l'ONU ha condannato la Russia a risarcire le famiglie delle 298 vittime.

2001 Super bowl Halftime Show: Britney, Aerosmith, NSYNC

Video 2001 Super bowl Halftime Show: Britney, Aerosmith, NSYNC Video 2001 Super bowl Halftime Show: Britney, Aerosmith, NSYNC

Ne parlano su altre fonti

Britney Spears crea il caos su un aereo bevendo vodka e fumando: «È stato divertente»

Scrive msn.com: Britney Spears senza freni. La 43enne ha suscitato "preoccupazione" dopo aver presumibilmente iniziato a fumare mentre si concedeva qualche drink alcolico durante un volo da ...

Britney Spears crea caos su un aereo bevendo vodka e fumando (come se fosse normale): «Il mio amico me l'ha messa in bocca»

Segnala msn.com: Britney Spears senza freni. La 43enne ha suscitato "preoccupazione" dopo aver presumibilmente iniziato a fumare mentre si concedeva qualche drink alcolico durante un volo da ...

Britney Spears fermata dalle autorità per la sua condotta su un aereo: "E non è la prima volta che capita"

Lo riporta msn.com: L'ultima vacanza di Britney Spears si è conclusa con una nota amara, quando la cantante è stata ripresa dalle autorità per il suo comportamento durante il volo.