Lo scudetto del Napoli vale 230 milioni | a chi vanno

Lo scudetto del Napoli, valso 230 milioni di euro, rappresenta una grande vittoria non solo sportiva ma anche economica per la Campania. Dopo una stagione intensa, il club partenopeo torna campione d’Italia, bissando il successo del 2023. La festa è grande: il trionfo porta con sé ricadute positive per il territorio, dall’aumento del prestigio alle opportunità di sviluppo economico.

È grande festa nel calcio per la Campania: il Napoli è di nuovo campione d’Italia. Dopo una dura lotta in vetta alla classifica della Serie A, e una stagione stellare condotta dal sapiente Antonio Conte, il club partenopeo conquista il quarto scudetto bissando il successo del 2023. Impatto economico per la Campania. Ma oltre alla gloria sportiva, il titolo ha anche un peso economico non secondario per il territorio, per il club e per l’intero sistema calcistico italiano. Secondo le stime di Confesercenti Campania, la vittoria del Tricolore porterà un impatto economico diretto destinato a superare facilmente i 230 milioni di euro, con oltre 1 milione di turisti attesi nel solo mese di maggio 2025, cifra che potrebbe salire ulteriormente grazie alla “festa lunga” che si prospetta per giugno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lo scudetto del Napoli vale 230 milioni: a chi vanno

