Lo scrittore di Dragon Age afferma che BioWare era gloriosa ma l’acquisizione di EA ha rovinato tutto

David Gaider, autore prestigioso di Dragon Age, riflette sulla trasformazione di BioWare. Un tempo studio glorioso, noto per capolavori come Baldur’s Gate 2, ora si trova in crisi a causa dell’acquisizione da parte di EA. La sua voce critica rivela come questa acquisizione abbia compromesso la qualità e l’eredità di uno degli studi più amati nel mondo dei videogiochi.

BioWare, un tempo uno degli studi più amati nel mondo dei videogiochi, è oggi al centro di una riflessione amara da parte di David Gaider, storico autore e mente dietro l’universo narrativo di Dragon Age. Dopo 17 anni trascorsi tra capolavori come Baldur’s Gate 2 e le prime tre iterazioni della saga fantasy, Gaider ha deciso di parlare apertamente della parabola dello studio, segnata – secondo lui – da una lenta ma costante erosione dell’indipendenza creativa in seguito all’acquisizione da parte di EA. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Lo scrittore di Dragon Age afferma che BioWare era “gloriosa” ma l’acquisizione di EA ha rovinato tutto

Approfondimenti da altre fonti

Lo scrittore di Dragon Age afferma che BioWare era “gloriosa” ma l’acquisizione di EA ha rovinato tutto

Scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Lo scrittore di Dragon Age racconta in che modo BioWare è stata consumata sotto Electronic Arts

Segnala msn.com: BioWare - secondo lo scrittore principale di Dragon Age - era indipendente, ma poi pian piano è stata consumata sotto il controllo di Electronic Arts. Vediamo le parole dello sviluppatore.

EA non ha supportato il team di Dragon Age, le interessava solo Anthem: parla Mark Darrah

Lo riporta everyeye.it: Dragon Age The Veilguard ha deluso i fan; ex dirigente BioWare denuncia scarso supporto EA, che negli ultimi anni aveva puntato tutto su Anthem.

