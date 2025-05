Livigno a 5 stelle | ora gli alberghi mirano al luxury

Livigno si prepara a diventare una destinazione di lusso, con l'apertura del suo primo hotel a cinque stelle. Questa novitĂ segna un passo importante nello sviluppo turistico del paese, che mira ad attirare visitatori esigenti. Il consiglio comunale del 29 maggio discuterĂ anche altre richieste di strutture alberghiere di alta gamma, consolidando la vocazione luxury della localitĂ .

Livigno (Sondrio) – A breve Livigno avrĂ il primo hotel a cinque stelle. E non rimarrĂ l’unico. La novità è contenuta nel primo dei sei punti all’ordine del giorno del consiglio comunale che si riunirĂ il 29 maggio, consiglio che dovrĂ esaminare altre due richieste di altrettante strutture alberghiere che intendono procedere a interventi di ampliamento e ristrutturazione. Ad aggiungere una stella alle quattro che giĂ possiede sarĂ lo Spol di via dala Gesa, vincitore qualche anno fa di una puntata della trasmissione tv “Quattro hotel“ in una sfida con altre tre strutture dell’Alta Valle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Livigno a 5 stelle: ora gli alberghi mirano al luxury

Best Hotels in Livigno(TOP 5)

Video Best Hotels in Livigno(TOP 5) Video Best Hotels in Livigno(TOP 5)

Livigno: Alberghi verso il futuro, tra innovazione e sostenibilità

Riporta intornotirano.it: Livigno, perla alpina e meta di fama internazionale con oltre 2 milioni di presenze annue, guarda al futuro con un piano ambizioso per riqualificare le sue strutture alberghiere. In vista delle ...

