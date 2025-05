Liverpool V Crystal Palace – formazione statistiche e anteprima

Analisi e anteprima della sfida Liverpool vs Crystal Palace, in programma il 24 maggio 2025. Mentre il Liverpool conclude la sua memorabile stagione, i tifosi si confrontano su social con commenti e polemiche. Ecco formazione, statistiche e tutte le informazioni per un grande match domenicale ad Anfield.

Anteprima della partita per Liverpool V Crystal Palace. Il Liverpool concluderà la loro memorabile stagione della Premier League 2024-25 accogliendo il Crystal Palace domenica ad Anfield. I campioni appena incoronati non hanno gestito una vittoria da quando hanno conquistato il titolo, ma con le aquile vincitrici della Coppa d'Inghilterra in città, c'è ancora molta eccitazione per i fan. Palace, che affronterà il Liverpool nello scudo della comunità all'inizio della prossima stagione, sperano di ottenere una metà di alto livello.

