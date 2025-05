LIVE Orizzonte Catania-SIS Roma 7-4 A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | doppio assist di Bettini per Leone!

Segui in diretta la partita di pallanuoto femminile tra Orizzonte Catania e SIS Roma 74 A1 2025. Un match ricco di emozioni, con colpi di scena e grandi azioni, come i doppi assist di Bettini per Leone. Rimani aggiornato sul punteggio e le avvincenti battute di questa sfida cruciale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.55 Inizia il terzo quarto, palla al Catania! Finisce il secondo quarto, Orizzonte Catania-SIS Roma 7-4. 0.44 Gooooooooool, Gagliardi, massimo vantaggio catanese, Orizzonte Catania-SIS Roma 7-4. 2.30 Goooooool, Chiappini, tiro radente in rete, Orizzonte Catania-SIS Roma 6-4. 2.59 Goooooooooooool, girata al volo di Andrews, Orizzonte Catania- SIS Roma 6-3. 4.55 Gooooooooooool, Leone ancora su assist di Bettini, Orizzonte Catania-SIS Roma 5-3. 5.58 Zaplatina ha segnato un gol in superiorità numerica, Orizzonte Catania- SIS Roma 4-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Orizzonte Catania-SIS Roma 7-4, A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: doppio assist di Bettini per Leone!

LIVE Orizzonte Catania-SIS Roma, A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: gara-1 della finale scudetto

Benvenuti alla Diretta Live di Orizzonte Catania contro SIS Roma, finale scudetto 2025 di pallanuoto femminile in corso.

LIVE Orizzonte Catania-SIS Roma 0-0, A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!

Benvenuti alla diretta della finale scudetto di pallanuoto femminile tra Orizzonte Catania e SIS Roma, valida per il campionato 2025.

Gara3: Orizzonte Catania-Sis Roma 11-9, 3°+4° quarto

Gara3: Orizzonte Catania-Sis Roma 11-9, 3°+4° quarto

LIVE Orizzonte Catania-SIS Roma, A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: gara-1 della finale scudetto

Da oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Orizzonte Catania-SIS Roma, A1 pallanuoto femminile 2025 in ...

Orizzonte Catania-SIS Roma oggi, A1 pallanuoto femminile 2025: orario gara-1, programma, tv, streaming

Si terrà alla Piscina Comunale di Nesima, a Catania, il primo atto della finale play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: oggi, sabato 24