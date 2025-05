LIVE Orizzonte Catania-SIS Roma 13-6 A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Segue la diretta dell'ultimo quarto di Orizzonte Catania contro SIS Roma, valida per le finali di pallanuoto femminile 2025. Restate aggiornati per tutte le emozioni e i gol in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.52 Gooooooooooool, Longo con un tiro perfetto su assist di Bettini, Orizzonte Catania-SIS Roma 13-6. 6.50 Goooooool, Picozzi su rigore, Orizzonte Catania-SIS Roma 12-6. 7.05 Leone fermata prima del tiro. 7.55 Inizia l’ultimo quarto di partita! Finisce il terzo quarto, Orizzonte Catania-SIS Roma 12-5. 0.27 Goooooooooooool, anche la presidente giocatrice segna, Tania Di Mario, Orizzonte Catania-SIS Roma 12-5. 1.17 Gooooooooooool, Andrews con un tiro preciso in diagonale, Orizzonte Catania-SIS Roma 11-5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Orizzonte Catania-SIS Roma 13-6, A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: ultimo quarto di partita!

Benvenuti alla Diretta Live di Orizzonte Catania contro SIS Roma, finale scudetto 2025 di pallanuoto femminile in corso.

Benvenuti alla diretta della finale scudetto di pallanuoto femminile tra Orizzonte Catania e SIS Roma, valida per il campionato 2025.

Segui in diretta la partita di pallanuoto femminile tra Orizzonte Catania e SIS Roma 74 A1 2025. Un match ricco di emozioni, con colpi di scena e grandi azioni, come i doppi assist di Bettini per Leone.

Gara3: Orizzonte Catania-Sis Roma 11-9, 3°+4° quarto

Video Gara3: Orizzonte Catania-Sis Roma 11-9, 3°+4° quarto Video Gara3: Orizzonte Catania-Sis Roma 11-9, 3°+4° quarto

Orizzonte Catania-SIS Roma oggi, A1 pallanuoto femminile 2025: orario gara-1, programma, tv, streaming

