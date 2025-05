LIVE Orizzonte Catania-SIS Roma 0-0 A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!

Benvenuti alla diretta della finale scudetto di pallanuoto femminile tra Orizzonte Catania e SIS Roma, valida per il campionato 2025. Segui con noi l'azione in tempo reale, con aggiornamenti costanti e commenti live. Restate sintonizzati per vivere da vicino questa emozionante sfida tra due grandi club storici.

18.26 La Roma invece cerca il primo successo in termini di titoli nei campionati. 18.22 Il Catania vuole il 25esimo scudetto della sua storia. 18.17 Buonasera e benvenuti alla diretta di Orizzonte Catania-SIS Roma, prima partita della finale scudetto. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Orizzonte Catania-SIS Roma, A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: primo atto della finale. Si disputa il primo atto della finale scudetto di serie A1 femminile pallanuoto.

LIVE Orizzonte Catania-SIS Roma, A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: gara-1 della finale scudetto

Benvenuti alla Diretta Live di Orizzonte Catania contro SIS Roma, finale scudetto 2025 di pallanuoto femminile in corso.

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz

Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz.

Gara3: Orizzonte Catania-Sis Roma 11-9, 3°+4° quarto

Video Gara3: Orizzonte Catania-Sis Roma 11-9, 3°+4° quarto Video Gara3: Orizzonte Catania-Sis Roma 11-9, 3°+4° quarto

