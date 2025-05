LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | via alla Q2! Bagnaia tenta il colpo contro i fratelli Marquez

Live MotoGP GP Gran Bretagna 2025 in diretta: Bagnaia tenta il colpo decisivo contro i fratelli Marquez. Segui aggiornamenti e emozioni dalla Q2, dove i piloti sono pronti a sfidarsi sotto condizioni migliorate. Riusciranno Alex e Marc Marquez a fare la differenza? Restate con noi per vivere tutte le emozioni di una gara ricca di suspense.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21 Vedremo se i fratelli Alex e Marc Marquez faranno la differenza come in altre circostanze. Bagnaia è chiamato a una reazione. 13.20 VIA ALLA Q2!!! 13.19 Le condizioni della pista dovrebbero essere migliori rispetto all’inizio di questa giornata, vista la pioggia che aveva condizionato l’avvicinamento del day-2 a Silverstone. 13.17 Di seguito l’elenco dei piloti in Q2: 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: via alla Q2! Bagnaia tenta il colpo contro i fratelli Marquez

Benvenuti alla diretta del GP di Silverstone 2025, settimo appuntamento del Motomondiale. Un weekend ricco di emozioni e sfide, con Bagnaia pronto a risalire in classifica e Marc Marquez che punta a consolidare la sua leadership.

