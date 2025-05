LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | via alla Q1 a Silverstone!

Segui in diretta il GP Gran Bretagna 2025 di MotoGP a Silverstone, con aggiornamenti sulla Q1 e tutte le anteprime. Alle 12.55 parte la qualifica, con Morbidelli e le Honda di Marini e Mir pronti a dare il massimo. Resta sintonizzato per non perdere le emozioni di questo emozionante evento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.57 Si inizia a spingere a Silverstone e massima attenzione a Morbidelli e alle due Honda di Marini e di Mir. 12.55 VIA ALLA Q1!!! 12.53 Morbidelli dovrebbe avere buone possibilità per risalire la china, ma attenzione alle due Honda di Mir e Marini che nella FP2 hanno fatto vedere ottimi riscontri. 12.51 Di seguito l’elenco dei piloti presenti in Q1: 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Test Team HONDA 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: via alla Q1 a Silverstone!

LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Bagnaia è all’ultima chiamata a Silverstone

Benvenuti alla diretta live del GP di Gran Bretagna 2025 a Silverstone, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP.

LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Bagnaia già all’ultima spiaggia a Silverstone. Si parte alle 12.45



LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: scatta il weekend di Silverstone, Bagnaia deve rialzarsi



