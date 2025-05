LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | giornata di qualifiche e Sprint a Silverstone

Benvenuti alla diretta live del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 a Silverstone, settimo appuntamento del Mondiale. Oggi si svolgono le qualifiche e la Sprint Race, con aggiornamenti in tempo reale e analisi delle sessioni. Rimanete con noi per seguire ogni istante delle prove, pronti a scoprire chi partirĂ in pole e i protagonisti del weekend.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le qualifiche e la Sprint Race in tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca delle pre-qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del fine-settimana in Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Silverstone, si prospetta una giornata molto impegnativa per i piloti e le squadre: prove libere, qualifiche e Sprint Race da gestire e affrontare, per massimizzare il risultato finale. Un quadro da chiarire nella classe regina.

Benvenuti alla diretta live del GP di Gran Bretagna 2025 a Silverstone, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP.

2022 British GP | MotoGP™ Full Race

Video 2022 British GP | MotoGP™ Full Race Video 2022 British GP | MotoGP™ Full Race

