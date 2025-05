LIVE Italia-Turchia Amichevole volley femminile in DIRETTA | ultimo test per le azzurre prima della Nations League

Benvenuti alla diretta live del test amichevole di volley femminile tra Italia e Turchia, ultima prova prima della Nations League. Questa sfida si svolge al PalaPanini di Modena nel contesto dell’AIA Aequilibrium Cup Women Elite. Seguite con noi l’andamento dell’incontro e gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta sfida dell’AIA Aequilibrium Cup Women Elite, torneo amichevole di volley femminile in programma a Modena tra Italia e Turchia. Sabato 25 maggio il PalaPanini di Modena ospita il quarto incontro della manifestazione, quello che promette di essere il più entusiasmante: Italia contro Turchia, ovvero le campionesse olimpiche contro le campionesse d’Europa. Un confronto tra due scuole pallavolistiche di altissimo livello, guidate da due tecnici italiani molto apprezzati nel panorama internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Turchia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: ultimo test per le azzurre prima della Nations League

