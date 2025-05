LIVE Italia-Turchia 3-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | vittoria del cuore per le azzurre! Nervini e Malual decisive

Live Italiaturchia: le azzurre femminili in amichevole, vittoria emozionante con Nervini e Malual decisivi. Segui la diretta e rimani aggiornato sui nostri risultati, con un occhio al futuro impegno contro la Germania. Grazie per averci accompagnato e a domani per un nuovo appuntamento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.25: L’appuntamento per l’Italia è domani alle 17.00 contro la Germania. Con una vittoria da 3 punti le azzurre potrebbero conqistare il torneo. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani pomeriggio. Buona serata! 22.24: In casa Italia Malual 21 punti, Nwakalor 13, Degradi 10, Munarini e Nervini 9. Per la Turchia Carutasu 18 punti, Baladin 17, Uyanik 14, Erkek 13, Kalac 11 22.23: la classifica ora vede Italia e Turchia in testa con 4 punti, Olanda a 3 e Germania a 1, ormai fuori dai giochi per la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 3-2, Amichevole volley femminile in DIRETTA: vittoria del cuore per le azzurre! Nervini e Malual decisive

