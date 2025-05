LIVE Italia-Turchia 2-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le azzurre con carattere conquistano il tie break! 29-27

live italiaturchia 22 amichevole volley femminile in diretta: le azzurre, con determinazione, conquistano il tie break 29-27 trascinate dal carattere e dalla qualità del gioco. Segui la partita in tempo reale per aggiornamenti e highlights di questo emozionante incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Palla spinta di Baladin in zona 4 29-27 Nerviniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Vincente da zona 4 e l’Italia trascina le turche al tie break! 2-2 28-27 Mano out Malual da zona 2 27-27 Errore al servizio Italia 27-26 Mano out Malual da zona 2 26-26 Muro di Kalac, quante occasioni gettate al vento dall’Italia. Ma ci sta 26-25 Murooooooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 25-25 Parallela di Baladin da zona 4 25-24 Degradi vincente sulle mani del muro da zona 4 24-24 Mano out Degradi da zona 4 23-24 Mano out Baladin da zona 4 23-23 Parallela di Nervini da zona 4 22-23 Parallela di Baladin da zona 4 22-22 Ace Carutasu 22-21 La slash di Baladin 22-20 Slash di Uyanik 22-19 Parallela potente di Malual da zona 2 21-19 Palla spinta di Carutasu da zona 2 21-18 Primo tempo Kalac 21-17 Primo tempo Nwakalor 20-17 Muro di Kalac 20-16 Diagonale di Degradi da zona 4 19-16 Errore al servizio Italia 19-15 Diagonale di Degradi da zona 4 18-15 In rete l’attacco di Malual staccatissima da rete 18-14 Parallela vincente di Malual da seconda linea 17-14 Muro di Curuk 17-13 In rete il primo tempo di Munarini 17-12 Mano out Curuk da zona 4 17-11 Mano out Malual da seconda linea 16-11 Pallonetto di Nervini da zona 4 15-11 Errore al servizio Italia 15-10 Diagonale di Malual da zona 2 14-10 Muro di Kalac 14-9 Primo tempo Nwakalor 13-9 Errore al servizio Italia 13-8 Diagonale di Nervini da zona 4 12-8 Murooooooooooooooooooooo Nerviniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 11-8 La parallela di Malual da zona 2 10-8 Diagonale di degradi da zona 4 9-8 Errore Italia 9-7 Vincente Carutasu da seconda linea 9-6 Out Carutasu da seconda linea 8-6 Muroooooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 7-6 Vincente Erkek da zona 4 7-5 Primo tempo Munarini 6-5 La fast di Ulyanik 6-4 Out la fast di Ulyanik 5-4 Out Baladin da zona 4 4-4 Errore al servizio Turchia 3-4 Errore al servizio Italia 3-3 Nervini vincente da zona 4 sulle mani del muro 2-3 Diagonale di Nervini da zona 4 1-3 Errore al servizio Italia 1-2 Diagonale di Malual da zona 2 0-2 Ace Erkek 0-1 Out Nervini da zona 4 17-25 Il muro di Kalac chiude il terzo set, turche avanti 1-2 17-24 Diagonale di Erkek da zona 4 17-23 Primo tempo Nwakalor 16-23 Mano out Erkek da zona 4 16-22 Muroooooooooooooooo Degradiiiiiiiiiiiiiiii! Bene in difesa l’Italia 15-22 Errore al servizio Turchia 14-22 Muro Kalac 14-21 Out Degradi da zona 4 14-20 Invasione aerea Turchia 13-20 Ozdemir di seconda intenzione 13-19 Parallela di Frosini da seconda linea 12-19 Diagonale stretta di Carutasu da zona 2 12-18 Errore al servizio Turchia 11-18 Vincente il diagonale di Baladin da zona 4 11-17 Muroooooooooooooooooooo Nwakalooooooooooooooor 10-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 9-17 Mano out Degradi da zona 4 8-17 La parallela di Carutasu da zona 2 8-16 Errore al servizio Italia 8-15 Diagonale di Frosini da zona 2 7-15 Errore al servizio Italia 7-14 Muroooooooooooooooo Nwakaloooooooooooooor 6-14 Diagonale di Degradi da zona 4 5-14 Parallela di erkek da zona 4 5-13 Out Erkek da zona 4 4-13 Il tocco vincente di Frosini da zona 2 3-13 Muro Ozdemir 3-12 Muro Erkek 3-11 Muro Ulyanik 3-10 Diagonale di Erkek da zona 4 3-9 Tocco vincente di Erkek da zona 4 3-8 Muro di Ulyanik 3-7 Errore al servizio Turchia 2-7 La slash di Ulyanik 2-6 Ace Carutasu 2-5 Muro di Baladin 2-4 Ace Carutasu 2-3 Primo tempo dietro Ulyanik 2-2 Invasione Turchia 1-2 Out Giovannini da zona 4 1-1 Muroooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 0-1 Primo tempo Kalac 25-22 Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Vincente il primo tempo al centro, l’Italia rialza la testa e vince il secondo set, 1-1 24-22 Malual con l’aiuto del nastro vincente da zona 2 23-22 Mano out Carutasu da zona 2 23-21 Mano out Carutasu da zona 2 23-20 Gran pallonetto di Malual da zona 2 22-20 In rete l’attacco di Omoruyi da zona 4 22-19 Mano out Maual da zona 2 21-19 Primo tempo Ulyanilk 21-18 Omoruyi vincente da zona 4 20-18 Murooooooooooooooooooo Nwakaloooooooooooooor 19-18 Primo tempo Munarini 18-18 Errore al servizio Italia 18-17 Cambi vincente di seconda intenzione 17-17 In rete la pipe di Erkek a chiudere un’azione convulsa 16-17 Errore al servizio Turchia 15-17 Muro di Ozdemir 15-16 Out Malual da seconda linea 15-15 Il muro di Ulyakik 15-13 Primo tempo Munarini 14-13 Ace Kalac 13-10 Vincente Malual da zona 2 12-10 La parallela di Malual da zona 2 11-10 Errore Turchia, Italia avanti per la prima volta 10-10 La parallela di Omoruyi da zona 4 9-10 Mano out Carutasu da seconda linea 9-9 Murooooooooooooooooo Nwakalooooooooooooooooooooor 8-9 La parallela di Omoruyi vincente da zona 4 7-9 Erkek al terzo tentativo trova le mani del muro azzurro da zona 4 7-8 Errore al servizio Turchia 6-8 Mano out Ulyanik in fast 6-7 Mano out Omoruyi da zona 4 5-7 Errore al servizio Turchia 4-7 Errore Giovannini da zona 4 4-6 Ace Carutasu 4. 🔗 Leggi su Oasport.it