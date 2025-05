LIVE Italia-Turchia 2-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | azzurre avanti 8-6 nel tie break

Segui in diretta l'amichevole di volley femminile tra Italia e Turchia, con le Azzurre in vantaggio nel tie-break (86-86). Aggiorna continuamente per non perdere gli ultimi sviluppi di questa sfida emozionante tra due squadre competitive. Restate con noi per tutte le azioni e i risultati in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-9 Mano out di Nervini da zona 4 13-9 Out Curuk da zona 4 12-9 La palla spinta di Malual da zona 2 11-9 La solita parallela di Baladin da zona 4 11-8 Vincente Malual da zona 2 10-8 L’Italia spreca un paio di buone occasione e viene punita da Carutasu da zona 2 10-7 Out la parallela di Baladin da zona 4 9-7 Primo tempo Nwakalor 8-7 Errore al servizio Italia 8-6 Out l’attacco di erkek da zona 4 7-6 Mano out Kalac in primo tempo 7-5 Diagonale di Degradi da zona 4 6-5 Muro Uyanik 6-4 Primo tempo Munarini a chiudere un’azione concitata! 5-4 Parallela vincente di Baladin da zona 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 2-2, Amichevole volley femminile in DIRETTA: azzurre avanti 8-6 nel tie break

Approfondisci con questi articoli

Corsi INDIRE, continuità didattica e TFA Sostegno: facciamo il punto. QUESTION TIME con Capraro (Gilda) LIVE Giovedì 22 maggio alle 14:30

Giovedì 22 maggio alle 14:30, su Orizzonte Scuola, si tiene Question Time con Capraro Gilda. Si parlerà di continuità didattica, attesa sentenza TAR Lazio sul decreto sostegno, corsi INDIRE e TFA Sostegno.

Corsi INDIRE, continuità didattica e TFA Sostegno: facciamo il punto. QUESTION TIME con Capraro (Gilda) LIVE Giovedì 22 maggio alle 14:30

Giovedì 22 maggio alle 14:30, Question Time di Orizzonte Scuola, con Capraro Gilda, sarà dedicato ai corsi INDIRE, TFA Sostegno e alla continuità didattica, in attesa della sentenza del TAR Lazio sul decreto sostegno.

LIVE Italia-Olanda, Amichevole volley femminile 2025 in DIRETTA: ancora una Nazionale sperimentale per Velasco

Benvenuti alla diretta della seconda sfida amichevole tra Italia e Olanda nel torneo Volley Femminile AIA Aequilibrium Cup 2025 a Modena.

AMICHEVOLE TURCHIA ITALIA 29 MARZO 2022 #amichevole #goals #italiaturchia #qatar2022 #reaction

Video AMICHEVOLE TURCHIA ITALIA 29 MARZO 2022 #amichevole #goals #italiaturchia #qatar2022 #reaction Video AMICHEVOLE TURCHIA ITALIA 29 MARZO 2022 #amichevole #goals #italiaturchia #qatar2022 #reaction

Approfondimenti da altre fonti

LIVE Italia-Turchia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: ultimo test per le azzurre prima della Nations League

Riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta sfida dell’AIA Aequilibrium Cup Women Elite, torneo ...

Italia-Turchia oggi, amichevole volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Secondo oasport.it: Oggi sabato 24 maggio (ore 20.00) si gioca Italia-Turchia, amichevole di volley femminile che va in scena al PalaPanini di Modena. Dopo aver affrontato ...

Italia-Turchia oggi, amichevole volley femminile: a che ora e dove vederla in diretta

today.it scrive: Al PalaPanini di Modena la seconda partita della nostra nazionale che in vista della Nations League sfida la compagine turca guidata dal ct Daniele Santarelli ...