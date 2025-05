LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | partenza ufficiale Sarà una lunga attesa verso la volata?

Segui in diretta la tappa di oggi del Giro d’Italia 2025, con la partenza ufficiale e l’attesa della lunga volata finale. Resta aggiornato sulla classifica generale e gli ultimi sviluppi della gara, che promette emozioni fino all’ultimo chilometro. Partecipa anche tu al racconto live di questa undicesima tappa, tra storia e adrenalina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 13.03: COMINCIA UFFICIALMENTE LA QUATTORDICESIMA TAPPA 13.01: Presente anche Fausto Bertoglio che è stato cinquant’anni fa il primo corridore a trionfare con una bici Pinarello al Giro d’Italia. 13.00: Il gruppo si è fermato al KM 0 prima di partire per rendere omaggio all’azienda Pinarello 12.53: Partita la tappa. I primi cinque chilometri saranno neutralizzati. 12.50: A proposito di Italia, i fari sono puntati su Antonio Tiberi, che punta al podio a Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: partenza ufficiale. Sarà una lunga attesa verso la volata?

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via

Benvenuti alla diretta live della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Oggi si corre la frazione più lunga dell'edizione numero 108, con 227 km da Potenza a Napoli.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: pericolo ventagli nella Alberobello-Lecce

Buongiorno a tutti gli appassionati! Siamo pronti per vivere in diretta la quarta tappa del Giro d’Italia 2025, che oggi ci porta ad Alberobello, Lecce.

LIVE Giro d'Italia, la 14? tappa da Treviso a Nova Gorica/Gorizia. Partenza alle 12.45

Scrive gazzetta.it: Del Toro è maglia rosa, dietro a lui ci sono Ayuso (a 38''), Tiberi (a 1:18'') e Yates (a 1:20''): la classifica. Pedersen veste la maglia ciclamino, Fortunato è maglia azzurra mentre Del Toro è in ...

Giro d'Italia, la 14^ tappa in diretta LIVE

Come scrive sport.sky.it: La 14^ tappa del Giro 108 rappresenta una nuova opportunità per i velocisti: 195 km da Treviso fino a Gorizia/Nova Gorica. Percorso quasi interamente piatto: ci sono solo tre GPM di quarta categoria n ...

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sconfinamento in Slovenia, sarà volata?

Si legge su oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quattordicesima tappa del ...