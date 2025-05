LIVE F1 GP Monaco 2025 in DIRETTA | L

Segui in diretta il GP di Monaco 2025 di Formula 1. Aggiorna la sessione e scopri le ultime notizie, tra cui l'incidente di Hamilton a Massenet e le evoluzioni sul circuito più iconico del calendario. Rimani con noi per live commentary, risultati e aggiornamenti in tempo reale. CLICCA QUI per non perdere nulla!

13.30 LA SESSIONE FINISCE QUI. Hamilton ha perso la sua SF-25 a Massenet ed è andato a sbattere con le gomme destre contro il guard-rail. Una vettura in traiettoria lo ha mandato fuori dalla traiettoria ideale. Erroraccio ma danni limitati per fortuna. 13.29 Piastri lima qualche millesimo ma rimane quarto a 445 millesimi da Leclerc. Norris non molla e si rilancia migliorando nel T1. L'inglese tenta l'ultimo giro ma deve rinunciare perchè c'è BANDIERA ROSSA in pista! Hamilton a muro al Casinò!

LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: la Ferrari deve trovare una soluzione al giro secco a Montecarlo

Benvenuti alla diretta live del GP di Monaco 2025, un appuntamento imperdibile del Mondiale di Formula 1.

LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: la Ferrari spera in un guizzo a Montecarlo. Si parte alle 13.30

Benvenuti alla diretta live del Live F1 GP Monaco 2025! La Ferrari spera in un colpo di scena a Montecarlo, con il via alle 13:30.

LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: FP1 dalle 13.30. Ferrari in cerca di risposte

Segui in diretta il GP di Monaco 2025 di Formula 1, con FP1 dalle 13:30. Ferrari alla ricerca di risposte mentre Max Verstappen sfida le McLaren con Piastri e Norris.

DIRETTA F1 | GP Monaco 2025: Live Prove Libere 3 [TEMPI E FOTO]

F1 Gp Monaco diretta qualifiche LIVE: fp3, Leclerc sogna un'altra pole in casa, Hamilton ci prova

F1 Live GP Monaco, segui le prove libere 3 in diretta

