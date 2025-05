LIVE Cobolli-Rublev ATP Amburgo 2025 in DIRETTA | serve insinuarsi nella testa del russo per il titolo!

Benvenuti alla live dell’ATP 500 di Amburgo 2025, tra Flavio Cobolli e Andrey Rublev. In palio il prestigioso titolo e una sfida cruciale in vista del Roland Garros. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti e un match emozionante tra due giovani talenti del tennis mondiale. Buona visione e buon divertimento con la diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima finale dell’ATP 500 di Amburgo tra l’azzurro Flavio COBOLLI e il russo Andrey Rublev, si gioca per il prestigioso titolo e per darsi la spinta giusta in vista del Roland Garros. Il romano ha dato un senso alla stagione in questa settimana tedesca: dopo aver vinto il titolo a Bucarest Cobolli era infatti nuovamente sprofondato in quella spirale negativa di gioco e di risultati che lo aveva attanagliato dal post-United Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Rublev, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: serve insinuarsi nella testa del russo per il titolo!

