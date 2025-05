LIVE Bolelli Vavassori-Molteni Romboli ATP Amburgo 2025 in DIRETTA | la coppia argentino brasiliana tra gli azzurri e il titolo!

Benvenuti alla diretta live dell’ATP 500 di Amburgo 2025! Oggi si sfidano gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro la coppia argentino-brasiliana composta da Andres Molteni e Fernando Romboli. Una finale inaspettata che promette emozioni e grande spettacolo. Rimanete con noi per seguire aggiornamenti e protagonisti di questa attesa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dell’ATP 500 di Amburgo 2025 tra gli azzurri Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI e la coppia argentino brasiliana composta da Andres Molteni e Fernando Romboli. A sorpresa i rivali odierni si sono spinti sino all’ultimo atto sconfiggendo proprio i leader della race HeliovaaraPatten per giungere in finale a termine di un super tie-break in cui hanno dilapidato un margine di 9-6 per poi chiudere 12-10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Molteni/Romboli, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: la coppia argentino brasiliana tra gli azzurri e il titolo!

