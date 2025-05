LIVE Bolelli Vavassori-Molteni Romboli 6-4 5-0 ATP Amburgo 2025 in DIRETTA | azzurri a un passo da titolo!

Live da Amburgo 2025: Bolelli e Vavassori dominano, battendo Molteni e Romboli 6-4, 6-0 e conquistando il terzo titolo dell’anno. Gli azzurri si avvicinano al trionfo in un match emozionante, con aggiornamenti e in tempo reale. CLICCA QUI per seguire ogni stopping e dettaglio della finale.

13:20 BOLELLIVAVASSORI b. MolteniRomboli 6-4, 6-0! Addirittura un bagel, per mettere la ciliegina sulla torta e il sigillo sul terzo titolo dell'anno. 30-40 Passante centrale di Vavassori che ci manda a match point! 30-30 Volèe in allungo di Molteni a segno. 15-30 Servizio vincente Romboli. 0-30 Sbaglia il dritto il brasiliano. 0-15 Risposta incisiva di Bolelli e meno tre! 5-0 Meno quattro per gli azzurri! 40-0 Servizio Vavassori, volèe vincente dorsale di Bolelli.

Benvenuti alla diretta live dell’ATP 500 di Amburgo 2025! Oggi si sfidano gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro la coppia argentino-brasiliana composta da Andres Molteni e Fernando Romboli.

Segui in diretta l'ATP Amburgo 2025: live delle partite con Bolelli, Vavassori e Molteni. Aggiornamenti in tempo reale su punti, punteggi e momenti salienti del torneo, disputato al meglio dei 3 set con tie-break decisivo.

