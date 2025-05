LIVE Bolelli Vavassori-Molteni Romboli 2-1 ATP Amburgo 2025 in DIRETTA | nessun break in avvio di finale

Segui la diretta della finale atp di Amburgo 2025 tra Bolelli e Vavassori-Molteni Romboli, con nessun break all'inizio. Rimani aggiornato sui punteggi e le emozioni di questo incontro combattuto, tra scambi spettacolari e colpi decisivi. Clicca qui per non perdere neanche un'azione di questa sfida avvincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 ACE (2°)! 30-0 ACE (1°) Bolelli! 15-0 Servizio Bolelli, smash Vavassori. 2-2 A quindici anche i rivali. 40-15 Prima vincente Romboli. 30-15 Bellissimo punto, Bolelli ricaccia indietro i rivali e poi passa di polso in controtempo sullo stretto. 30-0 Alla fine ci pensa Molteni dopo diverse mancate chiusure dei rivali. 15-0 Prima vincente di Romboli. 2-1 Ancora a zero gli azzurri! 40-0 Volèe dorsale vincente di Bolelli! 30-0 Serve&smash Vavassori! 15-0 In rete il passante di rovescio di Romboli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Molteni/Romboli 2-1, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: nessun break in avvio di finale

Benvenuti alla diretta live dell’ATP 500 di Amburgo 2025! Oggi si sfidano gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro la coppia argentino-brasiliana composta da Andres Molteni e Fernando Romboli.

