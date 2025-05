Litorale | un nuovo spazio per lo sport nell’area ex Giardino di Poppa

Il Comune di Pisa ha annunciato la creazione di un nuovo spazio sportivo all’aperto lungo la litoranea, nell’area ex Giardino di Poppa tra Marina di Pisa e Tirrenia. Un intervento che trasformerà un luogo storico in un moderno punto di incontro per attività sportive, promuovendo il benessere e la socialità sulla costa pisana.

Pisa, 24 maggio 2025 – Il Comune ha affidato i lavori per la realizzazione di una nuova area attrezzata per lo sport all’aperto lungo la litoranea, al confine tra Marina di Pisa e Tirrenia, nell’area dove un tempo sorgeva il ristorante “Giardino di Poppa”. L’intervento, per un importo complessivo di circa 104mila euro, prenderà il via nei primi giorni di giugno, con una durata prevista di 60 giorni. In parallelo, sarà realizzato un secondo intervento grazie alla donazione della Magistratura San Marco, in collaborazione con Toscana Aeroporti, con la fornitura di attrezzature ludiche e arredi (gazebo, tavoli da picnic, giochi in legno e pavimentazione antitrauma), da posizionare nell’area verde di Largo Cesare Balbo, nel quartiere San Marco a Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Litorale: un nuovo spazio per lo sport nell’area ex “Giardino di Poppa”

