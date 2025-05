L' Iran vicino alla bomba E Teheran avverte Israele | Dito sul grilletto

L'Iran si anima di tensioni crescenti, con Teheran che avverte Israele di essere vicino alla soglia della crisi nucleare. Dopo le indiscrezioni della CNN sui preparativi di un possibile attacco israeliano agli impianti iraniani, l'Iran risponde con fermezza, alzando i toni e puntando il dito contro Israele, in un clima di crescente inquietudine regionale.

La risposta di Teheran dopo le indiscrezioni della Cnn sui preparativi per un possibile attacco israeliano contro gli impianti nucleari iraniani 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "L'Iran vicino alla bomba". E Teheran avverte Israele: "Dito sul grilletto"

