L’ira di Saviano contro FdI | Mi vogliono morto come Falcone e Borsellino? Non è un partito ma una banda

Roberto Saviano lancia un durissimo attacco contro Fratelli d’Italia, definendolo «una banda» che insidia e intimidisce, paragonandola a un gruppo criminale piuttosto che a un partito. La sua ferma condanna arriva in risposta a un intervento di FdI, sottolineando la sua convinzione che il partito di Giorgia Meloni rappresenti minacce più profonde e pericolose per la democrazia italiana.

Fratelli d’Italia non è un partito, ma «una banda, che come una banda si muove: bersaglia, insinua, intimidisce». È un contrattacco a briglia sciolta quello del giornalista Roberto Saviano contro il partito della premier Giorgia Meloni. Nella giornata di venerdì 23 maggio, FdI aveva pubblicato sui social un post per l’anniversario della strage di Capaci in cui si scagliava non troppo velatamente contro l’autore di Gomorra, definendolo uno che «ha migliorato la propria vita speculando sulla criminalità». 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - L’ira di Saviano contro FdI: «Mi vogliono morto come Falcone e Borsellino? Non è un partito ma una banda»

