L’iniziativa del Rotary Club Premiati i ragazzi dell’Artistico Il tema era sport e connessione

Il Rotary Club Ravenna premia i giovani talenti dell'Istituto “Verdi” con borse di studio e riconoscimenti. Quest’anno, nel contest “Minghetti”, i studenti del 5° anno artistico hanno interpretato il tema “Sport e connessione”, presentando lavori di grande originalità e profondità. Un esempio di come l’impegno del Rotary investa sul futuro culturale e creativo della nostra città.

Il Rotary Club Ravenna investe sui giovani della città, con importanti borse di studio, premiando le eccellenze del “Verdi”. E ora sono stati premiati i tre migliori lavori per il premio “Minghetti” assegnati come ogni anno agli studenti del 5° anno del Liceo Artistico. Quest’anno il tema era lo sport come connessione. Fra le molte decine di opere in concorso è stata premiata Cloe Montuschi per l’opera “Liberi di essere” (foto). Ispirandosi al celebre dipinto di Henri Matisse, “La Danza”, utilizzando il linguaggio della fotografia, il tema dello sport viene interpretato in una sequenza di frame, sfruttando una tecnica immediata per trasmettere il senso del movimento, dove i soggetti danzano insieme in un piacere collettivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’iniziativa del Rotary Club. Premiati i ragazzi dell’Artistico. Il tema era sport e connessione

Argomenti simili trattati di recente

Un tablet per Pierluigi: Rotary Club e Radio Isav sostengono i figli dei malati di Sla

Un tablet per Pierluigi: Radio Isav e il Rotary Club di Francavilla al Mare si uniscono per sostenere i figli dei malati di SLA.

Un tablet per Pierluigi: Rotary Club e Radio Isav sostengono i figli dei malati di Sla

Il Rotary Club di Francavilla al Mare e Radio Isav si uniscono per supportare i figli dei malati di SLA.

Il Rotary Club dona un monitor al consultorio: "Promuoviamo la prevenzione"

Il Rotary Club di Cento dona un monitor al consultorio familiare, promuovendo la prevenzione e l’educazione alla salute femminile.

I premiati del Rotary Club Sondrio

Video I premiati del Rotary Club Sondrio Video I premiati del Rotary Club Sondrio

Approfondimenti da altre fonti

L’iniziativa del Rotary Club. Premiati i ragazzi dell’Artistico. Il tema era sport e connessione; Rotary Club, premiati i vincitori del concorso “Giovani e Giornalismo”; Giovani voci in ascolto: successo per il Premio Scuola Rotary alla sua 21esima edizione; I Rotary donano chromebook e LIM allo IAL Legnano, per una didattica inclusiva. 🔗Approfondimenti da altre fonti

L’iniziativa del Rotary Club. Premiati i ragazzi dell’Artistico. Il tema era sport e connessione

Segnala msn.com: Il Rotary Club Ravenna investe sui giovani della città, con importanti borse di studio, premiando le eccellenze del “Verdi”. E ora sono stati premiati i tre migliori lavori per il premio “Minghetti” a ...

Il Rotary Club Ravenna premia i migliori lavori degli studenti dell'”Artistico”

ravennawebtv.it scrive: Sono stati premiati i 3 migliori lavori per il premio “Minghetti” che il Rotary Club Ravenna assegna ogni anno agli studenti del 5° anno del Liceo Artistico di Ravenna. Quest’anno il tema era lo sport ...

Premiati dal Rotary Club Ravenna le tre migliori opere di studenti del Liceo Artistico

Riporta ravennanotizie.it: Il Rotary Club Ravenna investe sui giovani eccellenti della città con borse di studio, premiando le eccellenze del “Verdi”, e i migliori lavori su contest ...