l indice e il mignolo

Gli "indici" e i "mignoli" dei Maietti Vecchi sono testimoni di storie di vecchiaia e attesa, seduti su panchine o all'osteria. In questa narrazione, aspettano l’arrivo di lei, interpretata da papa Hem come una “meretrice fetida”. Un piccolo mondo di tradizioni, aspettative e giudizi, che rivela il carattere forte e unabità dei vecchi della Bassa.

Maietti Vecchi della Bassa: si siedono sulla panchina di un parco, o al tavolo dell’ultima osteria, quando ancora troppo vecchi non sono. Aspettano: "Giuàn, cosa aspettate?" "Speti c’la riva". Aspetta che arrivi lei, che per papa Hem è una "stinky whore", una fetida meretrice. Per i vecchi della Bassa, lei, la nera signora, è un destino che hanno imparato a conoscere e ad accettare come si accettano le stagioni, anche quella delle foglie che stridono sotto le scarpe sul sentiero del cimitero quando si accampa Novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it